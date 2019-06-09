Ученые открыли способ получения энергии из углекислого газа

Южнокорейские ученые разработали инновационный способ получения энергии из углекислого газа.

Как пишет агентство Yonhap, данное открытие обеспечит человечеству доступ к дешевой электроэнергии и поможет решить проблему глобального потепления, сообщают Аспекты.

Как пояснил ведущий научный сотрудник Ульсанского института науки и технологий Ким Гын Тхэ, открытие позволяет получать электроэнергию и чистый водород из среды, состоящей из воды, растворенного в ней углекислого газа и двух катализаторов. «Химические и электрохимические реакции, происходящие в такой системе, достаточно простые, в силу чего этот процесс может быть с легкостью использован в коммерческих целях», – пояснил профессор Ким.

По его словам, благодаря этому методу расходы на преобразование тонны углекислого газа в полезную энергию составят всего $ 200, сообщает Укринформ со ссылкой на ТАСС.

«Растворив углекислый газ в воде, мы смогли найти ему новое применение», – комментирует профессор открытие. Несколько местных химических предприятий и металлургических заводов уже заинтересовались инновационным химическим процессом, так как он может решить проблему выброса углекислого газа на этих предприятиях.

Также ожидается, что технология превращения углекислого газа поможет в борьбе с глобальным потеплением, одной из причин которого является рост выбросов парниковых газов.

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