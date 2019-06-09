Сборная Украины сегодня проведет предыгровую тренировку на «Арене Львов»

Вчерашний день национальная футбольная команда Украины начала в хорошем настроении. Иначе и быть не могло после такой уверенной победы и яркой игры с сербами.

Несмотря на позднее окончание матча, сборная попала в отель где-то в полвторого ночи, поэтому вчерашний завтрак для футболистов был по желанию. Но примерно половина ребят его посетила. А на обеде присутствовала вся команда, сообщает официальный сайт УАФ.

Команду разделили на две группы

Тренерский штаб разделил коллектив на две группы. Те ребята, что в пятницу играли против Сербии с первых минут, остались в гостинице для восстановительных процедур. После обеда эта группа приняла участие во встрече с болельщиками, которые стали победителями конкурса, организованного одним из спонсоров УАФ.

На вторую группу, которую составили исполнители, или выходившие вчера на замену, или не принимавшие участия в поединке, ждала тренировка на стадионе «Украина», целью которой было выровнять физическое состояние всей команды.

Вечером было теоретическое занятие, а уже сегодня, 9 июня, вся команда проведет предматчевую тренировку на «Арене Львов».

Андрей Ярмоленко покинул лагерь сборной

Теперь по персоналиям. Вчера утром расположение национальной команды покинул Андрей Ярмоленко. Заранее было известно, что атакующий полузащитник не сможет помочь партнерам в июньских поединках, но он поддерживал их и выполнял свой индивидуальный план восстановительных тренировок.

Остальные 25 футболистов, включая Марлоса и Николая Шапаренко, которые не попали в заявку на игру против сербов, остаются в обойме Андрея Шевченко.

Чартер для Андрея Лунина

Голкипер Андрей Лунин останется в расположении национальной команды на матч с Люксембургом, однако сразу после игры чартерным рейсом вылетит в юниорскую сборную Украины, которой во вторник, 11 июня, предстоит сыграть полуфинальный поединок чемпионата мира-2019 против Италии. Для того, чтобы оперативно доставить Андрея под руководством Александра Петракова, президент УАФ Андрей Павелко позаботился и заказал для вратаря «сине-желтых» специальный чартер.

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