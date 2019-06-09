Саакашвили отреагировал на предложение Гриценко идти вместе на выборы

Бывший президент Грузии и основатель партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили просит совета у подписчиков в Facebook относительно возможного объединения с партией Анатолия Гриценко на парламентских выборах.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко», – отметил он.

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко предложил партии Михеила Саакашвили «Движение новых сил» объединиться. Гриценко предложил Саакашвили тесное сотрудничество на парламентских виборах для совместного участия в досрочных парламентских выборах.

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