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Новости » Мир 9 июня, 2019, 10:04
Российская дезинформация зарабатывает миллионы на YouTube, – исследование

Миллиарды просмотров и миллионы долларов поступлений от продажи рекламы получают каналы, распространяющие российскую дезинформацию в YouTube.

Свет на деятельность российских каналов YouTube пролило исследование вашингтонского аналитического центра Omelas, пишет Главком со ссылкой на Reuters.

Среди ложных сообщений, которые распространялись в YouTube, такими каналами, как «НТВ» и «Россия-24» является, например, история о том, что американский политик покрывал незаконную торговлю человеческими органами, или об экономическом провале Скандинавских стран.

Вместе 26 каналов получили 9 миллиардов просмотров с января 2017 года до декабря 2018 года, говорится в исследовании. Еще 24 российских канала, которые прямо не связаны с дезинформацией, получили 4 миллиарда просмотров. По оценкам исследователей, Россия могла получить от 7 до 32 миллионов долларов рекламных поступлений, если поступления распределялись по стандартной формуле YouTube.

YouTube информирует зрителей, если тот или иной канал спонсируется государством, однако, часто обозначает такие каналы с задержкой.

«Мы не относимся к государственным каналам СМИ иначе, чем к другим каналам в вопросе монетизации, если они придерживаются других правил», – говорит представитель YouTube Алекс Красов.
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РоссияYouTubeисследованиядезинформацияновости мира
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