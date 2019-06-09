Разумков: Кандидатура премьер-министра будет представлена после парламентских выборов

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что кандидатура премьер-министра будет представлена после досрочных парламентских выборов и формирования коалиции.

Об этом Разумков сказал на брифинге после съезда партии «Слуга народа», передает Газета.uа.

«Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно», – подчеркнул он.

Разумков отметил, что кандидатура нового главы Кабинета министров будетпредставлена после формирования коалиции в парламенте.

Партия «Слуга народа» на съезде в Киеве определила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады. На съезд, который состоялся в Ботаническом саду, приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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