Расследование журналистов: Где и сколько могут заработать украинцы за рубежом

По оценкам НБУ ежегодно гастарбайтеры могут отправить домой более девяти миллиардов долларов. По данным Мирового банка, начиная с 2016 года, объем денежных поступлений в Украину превышает 10 процентов ВВП. Безусловно, это оказывает положительное влияние на стабильность валютного курса. Однако нет ни одного примера страны, для которой денежные переводы стимулировали бы экономический рост. На самом деле государство получает меньше трудоспособного населения, теряет образованную молодежь и квалифицированных работников. С каждым годом количество украинских трудовых мигрантов в мире растет. Сколько на самом деле их работает – никто точно не знает.

Об этом говорится и в итоговой программе новостей «Детали» на телеканале ZIK.

В каждой стране свои особенности. Например, Италия требует больше женских рук, чтобы работать уборщицами и ухаживать за больными или детьми. В Польшу и Чехию едут работать в сельском хозяйстве или на заводах и фабриках. И тут больше нужны мужчины.

В компании, которая ищет работников для Европы, говорят: рынок труда для украинцев в Польше будет расти каждый день, потому что сами поляки едут на заработки в Германию и Великобританию.

«Польша – первая страна ЕС, которая упростила процедуру трудоустройства для украинцев. Можно работать, имея только биометрический паспорт», – рассказывает руководитель рекрутинговой компании Светлана Фищенко.

Поэтому, Польша – лидер среди стран, имеющих вакансии для украинцев. Только в прошлом году там выдали миллион разрешений на работу. Вторую строчку заняла Чехия – двадцать тысяч в прошлом году и уже сорок планируют принять в следующем году.

В этих странах можно заработать от семисот до тысячи евро в месяц. Тратят рабочие только на питание, потому что жилье обычно предоставляет работодатель. А еще он гарантирует официальное трудоустройство, стабильную зарплату и социальное обеспечение.

Третье место – за Германией. Здесь вдвое выше заработок, но получить легальную работу без знания языка почти невозможно. Впрочем, в ближайшее время положение может измениться, говорят рекрутеры.

Также в список стран, куда едут на заработки, входят США, Италия, Испания, Прибалтика, Кипр, Израиль, Греция.

Поступления от трудовых мигрантов – плюс для украинской экономики

Ведь валюта из Европы пополняет наши запасы. Например, в прошлом году только из Польши работники завезли три миллиарда евро. Для сравнения – из США в Украину отправили почти семьсот миллионов долларов. Россия же среди украинских заробитчан популярность теряет.

«72% украинцев, которые ищут работу заграницей, делают это за большую зарплату. Они хотят заработать деньги, которые позволят нормально жить им и родным», – говорит Василий Воскобойник, президент ассоциации компаний по международному трудоустройству.

В настоящее время за рубежом работает от 3 до 5 миллионов украинцев – это примерно 14% населения страны. Из них – аж 93% задействованы в сельском хозяйстве, строительном секторе или обслуживании.

«Работники часто не имеют профессионального уровня, который востребован за рубежом, не знают иностранных языков. Люди едут просто из-за денег», – комментирует Василий Воскобойник.

Поэтому официальное трудоустройство и соцгарантии для украинцев не являются приоритетом. Страну выбирают по принципу – где больше платят.

«Франция, Великобритания имеют очень сложную процедуру трудоустройства. Надо много времени для подготовки документов, ожидания разрешения. Есть ряд требований, которые выполнить в один момент нельзя. Например, сдать язык хотя бы на среднем уровне», – рассказывает руководитель рекрутинговой компании Светлана Фищенко.

Отдельная каста работников – это айтиспециалисты

На них охотятся в Америке и Канаде. В этих странах готовы вкладывать деньги в развитие одаренных украинцев, а зарплаты достигают десяти тысяч долларов в месяц. Но из общего количества работников айтишников – не более 2%.

«Опираясь на данные социологических исследований, 44% процента украинцев хотели бы найти работу за рубежом», – говорит президент ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Уже теперь массовый выезд украинцев на заработки и переезд на постоянное проживание в другие страны тормозит нашу экономику. Успешным предприятиям сейчас не хватает работников. Эксперты утверждают: если тенденция сохранится – через десять лет Украина сама будет приглашать работников из менее развитых стран.

Пока же деньги от заработков за рубежом пополняют наши золотовалютные запасы. Только официально из-за рубежа в прошлом году перевели 14 миллиардов долларов. Это больше, чем мы занимаем в МВФ или зарабатываем на продаже металла.

К слову, некоторые эксперты убеждены, что трудовые мигранты присылают в Украину больше денег, чем государство выплачивает пенсионерам.

Елена Бикоева, «Детали»

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