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Новости » Политика 9 июня, 2019, 14:57
Президент внесет законопроект о криминализации кнопкодавства, – Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект о криминализации неперсонального голосования народных депутатов.

Об этом сказал представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук журналистам перед съездом партии «Слуга народа» в воскресенье, сообщает Укринформ.

«Буквально в ближайшие дни, я думаю, что Президент Украины внесет изменения в Уголовный кодекс, которыми криминализирует вопрос неличного голосования в Верховной Раде», – сказал Стефанчук.

 Стефанчук попросил журналистов сообщать о случаях кнопкодавства с повторных голосований в Верховной Раде. Он подчеркнул, что президент не будет подписывать законы, которые были приняты с нарушением порядка.

 

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Владимир Зеленскийкнопкодавтсвоновости Украиныновости политикиРуслан Стефанчук
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2019-06-09 17:42 :16