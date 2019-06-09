Президент внесет законопроект о криминализации кнопкодавства, – Стефанчук

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Раду законопроект о криминализации неперсонального голосования народных депутатов.

Об этом сказал представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук журналистам перед съездом партии «Слуга народа» в воскресенье, сообщает Укринформ.

«Буквально в ближайшие дни, я думаю, что Президент Украины внесет изменения в Уголовный кодекс, которыми криминализирует вопрос неличного голосования в Верховной Раде», – сказал Стефанчук.

Стефанчук попросил журналистов сообщать о случаях кнопкодавства с повторных голосований в Верховной Раде. Он подчеркнул, что президент не будет подписывать законы, которые были приняты с нарушением порядка.

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