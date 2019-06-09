Президент Мексики позвонил Трампу с предложением дружбы

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсудили возобновление дружеских связей.

Об этом президент Мексики написал в Twitter.

«Имел телефонный разговор с президентом Трампом. Я сказал ему, что, находясь в Тихуане, не буду угрожать ему кулаком, а протяну ему руку. Подтверждаю нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов», – написал Обрадор.

Тихуана – приграничный мексиканский городок, где должна состояться следующая встреча президентов Мексики и США.

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