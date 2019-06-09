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Новости » Политика 9 июня, 2019, 16:06
Порошенко заявил о премьерских амбициях

Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что не исключает возможность стать новым премьер-министром после парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Во время съезда политической силы «Европейская солидарность» Порошенко заявил, что в случае победы партии на внеочередных выборах Верховной рады не исключает возможность стать премьером.

«Если мы выиграем – так», – сказал Порошенко.

Напомним, что сегодня, 9 июня, состоялся съезд политической партии «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Петр Порошенко. Во время съезда была объявлена первая десятка кандидатов на внеочередные парламентские выборы. В список вошел сам Порошенко, а также глава ВР Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, доброволец и волонтер Яна Зинкевич и народный депутат Мустафа Джемилев.

 
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Петр Порошенконовости Украиныновости политикиЕвропейская солидарность
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2019-06-09 17:41 :57