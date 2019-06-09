По нам никто не стреляет: Фанат «русского мира» внезапно восстал против «ДНР»

Фанат «ДНР» Александр Болотин раскритиковал оккупационные войска за провокационные обстрелы. Он опубликовал видео, в котором рассказал, что террористы запускали снаряды в сторону Авдеевки в тот момент, когда на подконтрольной Украине стороне придерживалась режима тишины.

Об этом сообщает Обозреватель.

«Какого х*ра наши доблестные ДНРовские войска начинают 82мм снарядами ф*гачить куда-то в сторону Авдеевки? Там или пьяные или бухие, или что? Там наши военные настреляться не могут? По нам никто не стреляет, а мы начинаем стрелять! Что это такое, вообще?» – возмутился он.

#Болотин'у доблестные члены #роа не дают спокойно пожарить шашлык, он очень недоволен

Как сообщалось ранее, на оккупированном Донбассе местные жители пожаловались на произвол террористов, указав на колоссальную разницу между жизнью в Украине и «ДНР».

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