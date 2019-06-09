Парубий, Геращенко, Джемилев: Презентована первая десятка «Европейской Солидарности» Порошенко

В первую десятку партии «Европейская солидарность» вошли Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко и народный депутат Мустафа Джемилев.

Как передает УНИАН, на съезде партии также представлены командующий Высокомобильными десантными войсками ВС Украины Михаил Забродский, певица, доцент София Федина и медик-доброволец, командир медицинского батальона «Госпитальеры», начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской добровольческой армии Яна Зинкевич.

Как сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», первая десятка партии выглядит так:

Порошенко

Парубий

Геращенко

Забродский

Федина

Джемилев

Яна Зинкевич

Синютка

Климпуш-цинцадзе

Чийгоз

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