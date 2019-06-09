Партия «Слуга народа» назвала первую десятку партийного списка

Партия «Слуга народа» огласила список кандидатов в народные депутаты на выборы Верховной Рады, которые состоятся 21 июля 2019 года.

Об этом передает 24.

9 июня партия «Слуга народа» проводит съезд в Ботаническом саду Киева, на котором представляет первую десятку кандидатов в депутаты. Политсила также представит своих кандидатов на мажоритарных округах и программу партии.

На съезд приехал и президент Украины Владимир Зеленский, глава его Администрации Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Среди присутствующих много его бывших коллег из шоу-бизнеса и «95 Квартала» – актер и победитель шоу «Рассмеши комика» Виктор Гевко, «Юзик» из «Квартала» Юрий Корявченков, ведущий Артем Гагарин и др.

Съезд открыл глава партии Дмитрий Разумков, после чего прозвучал гимн Украины. Впоследствии к собравшимся обратился президент Зеленский.

«Я верю, что с людьми, которые сегодня здесь, Украина расцветет. Сегодня мы назовем 100 людей из нашего списка. Первое – это различные эксперты, с которыми мы прошли большой путь. Второе – лица нашей команды из регионов. Третье – люди, которые попали в список через интернет-отбор и имеют замечательные идеи. Кто-то из этих людей будет баллотироваться по спискам, кто – то - по мажоритарным округам», – сказал гарант.

В первую десятку списка партии «Слуга народа» вошли:

Разумков Дмитрий Стефанчук Руслан Винидиктова Ирина Давид Арахамия Янченко Галина Федоров Михаил Корниенко Александр Красносельская Ткаченко Александр Беленюк Жан – спортсмен

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