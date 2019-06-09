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Новости » Политика 9 июня, 2019, 18:52
Нацкорпус, «Правый Сектор», КУН, ОУН и Ярош идут в Раду в списке «Свободы»

На досрочных парламентских выборах ВО «Свобода», Нацкорпус, «Правый Сектор», «Государственная Инициатива Яроша», ОУН и Конгресс Украинских Националистов идут общим списком.

Об этом сообщили в пресс-службе ВО «Свобода» по итогам съезда партии, который состоялся 9 июня.

Возглавит список лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

В первую пятерку списка вошли лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, командир «Украинской Добровольческой Армии» Дмитрий Ярош, глава «Правого Сектора» Андрей Тарасенко и вице-спикер ВР VII созыва Руслан Кошулинский.

Также во время съезда был утвержден список кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.

На выборах националисты идут с программой «Украина – превыше всего!»

 
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Правый СекторОУНнациональный корпусновости Украиныновости политикиВО Свобода
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2019-06-09 20:54 :22