Нацкорпус, «Правый Сектор», КУН, ОУН и Ярош идут в Раду в списке «Свободы»

На досрочных парламентских выборах ВО «Свобода», Нацкорпус, «Правый Сектор», «Государственная Инициатива Яроша», ОУН и Конгресс Украинских Националистов идут общим списком.

Об этом сообщили в пресс-службе ВО «Свобода» по итогам съезда партии, который состоялся 9 июня.

Возглавит список лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

В первую пятерку списка вошли лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий, командир «Украинской Добровольческой Армии» Дмитрий Ярош, глава «Правого Сектора» Андрей Тарасенко и вице-спикер ВР VII созыва Руслан Кошулинский.

Также во время съезда был утвержден список кандидатов в одномандатных мажоритарных округах.

На выборах националисты идут с программой «Украина – превыше всего!»

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.