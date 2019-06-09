Нардеп-беглец тоже хочет побороться за место в Раде

Народный депутат Александр Онищенко, который сбежал из Украины, намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах.

Об этом пишет LIGA.net.

«Я иду по 93-му округу (Киевская обл. – ред.)», – заявил Онищенко.

Для этого нардеп-беглец намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в Центризбирком.

Ранее Онищенко заявлял о своей готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе и сообщал, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

Также Онищенко заявлял, что намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем.

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