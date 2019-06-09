Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии

Аграрная партия Украины на внеочередном XXI Съезде представила список кандидатов на депутатов. Избирательный список Аграрной партии возглавил ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский.

Второй номер в списке Аграрной партии – Лилия Бортич, член Политсовета Аграрной партии Украины.

Третьим стал Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета.

Четвертое место заняла председатель Молодежного крыла Аграрной партии, журналистка по профессии Анна Мадей.

На пятом месте – украинский политик Владимир Шушкевич.

Фото: пресс-служба Аграрной партии

Также десятку представляют:

- Сергей Гайдай, заместитель председателя Аграрной партии Украины, председатель Черниговской областной организации Аграрной партии Украины;

- Наталья Веровчук, магистр права, учредитель фермерского хозяйства в Херсонской области;

- Сергей Иващук, председатель Хмельницкой областной организации Аграрной партии Украины;

- Олег Николенко, председатель Запорожской областной организации Аграрной партии Украины;

- Александр Луцкий, общественный деятель, эксперт по вопросам земельной реформы, член политсовета Аграрной партии Украины.

Далее в список вошли:

- Сергей Таровик, председатель Кировоградской областной организации Аграрной партии Украины;

- Владимир Федоренко, заместитель председателя Аграрной партии Украины, председатель Житомирской областной организации Аграрной партии Украины;

- Олег Корбан, заместитель председателя Аграрной партии Украины, председатель Киевской областной организации Аграрной партии Украины;

- Алим Мищук, заместитель председателя Аграрной партии Украины;

- Андрей Сельский, кандидат физико-математических наук, доцент, частный предприниматель;

- Александр Паливода, директор департамента агропромышленного развития Херсонской областной государственной администрации, член Аграрной партии Украины;

- Арсен Дидур, заместитель председателя Черниговского областного совета, депутат Черниговского областного совета от Аграрной партии Украины;

- Игорь Волошенюк, председатель Волынской областной организации Аграрной партии Украины;

- Сергей Карпенко, председатель Сумской областной организации Аграрной партии Украины;

- Виктор Салюта, председатель Киевской городской организации Аграрной партии Украины.

Всего было представлено 179 кандидатов.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва. Согласно с ним, досрочные выборы в парламент должны состояться 21 июля 2019 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.