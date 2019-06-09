Мощная магнитная буря накроет Украину

В воскресенье, 9 июня, Украину накроет мощная магнитная буря.

Люди во время сильных магнитных бурь могут испытывать повышенное эмоциональное напряжение. Последствия метеоудара будут ощутимы и на следующий день, передает Укринформ.

Физическое состояние во время магнитных бурь резко ухудшается. Особенно это чувствуют метеочувствительные люди и люди преклонного возраста. Беременные женщины и маленькие дети тоже находятся в зоне риска.

В июне магнитные бури выпадают на такие числа:

10 июня – магнитное колебание средней силы.

19 июня – мощная магнитная буря.

28-30 июня – ожидаются магнитные бури 4-5 баллов.

Симптомы при магнитных бурях: бессонница или сонливость, ухудшение самочувствия без видимых на то причин, раздражительность, невнимательность, головная боль, скачки давления.

Чтобы защитить себя от воздействия магнитных бурь, нужно отказаться от вредной пищи, не переедать, налегать на овощи, фрукты, белое мясо, рыбу, замените кофе мятным чаем и пить побольше воды, особенно в такой жаркий период, как июнь.

Также не стоит пить алкоголь незадолго до метеоудара и в день, когда он наступит.

Нужно не забывать, что ваше самочувствие зависит и от сна, поэтому в дни магнитных бурь следите за режимом сна, не засиживайтесь допоздна, держите под рукой прописанные лекарства, если у вас есть хронические заболевания, ведь в дни метеоударов они могут обостряться, не поленитесь прогуляться незадолго до сна, постарайтесь за 1-1,5 часа перед сном не пользоваться гаджетами, откажитесь в дни магнитных бурь от дальних поездок.

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