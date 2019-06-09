Меланию Трамп раскритиковали за солнцезащитные очки во время церемонии «Дня Д»

Мелания Трамп подверглась критике за то, что она носила солнцезащитные очки на церемонии Д-дня (высадки в Нормандии) – многие назвали жену президента США Дональда Трампа «неуважительной» и «бестактной».

Об этом сообщает Yahoo.

«День Д» был крупнейшим морским вторжением в историю, когда Союзные войска Великобритании, Америки, Канады и Франции напали на немецкую армию на побережье Нормандии, Франция.

Это считалось переломным моментом, который завершил Вторую мировую войну. По данным Би-Би-Си, в объединенных силах погибло 4,400 солдат.

Однако во время празднования 75-летия события, сидя возле мировых лидеров и ветеранов Д-Дня, первая леди крепко держала свои большие дизайнерские солнцезащитные очки.

Twitter быстро раскритиковал ее за то, что не сняла их во время важной службы.

Why did Melania Trump not remove her sunglasses at this most solemn D day ceremony? How disrespectful! Mrs Macron wasn't wearing sunglasses. I guess she is uncomfortable making eye contact. She thinks she is sitting on the French Riviera sipping champagne!! — Marie LoGuercio-Drummond (@LoguercioMarie) 6 июня 2019 г.

Наоборот, другие заметные женщины – такие как жена французского президента Эммануэля Макрона, Бриджит Макрон – оставили свои очки.

Меланию Трамп раскритиковали за солнцезащитные очки во время церемонии «День Д»

Однако, далеко не все считали, что выбор Мелании неуважителен, а некоторые утверждают, что реакция была «мелочной».

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