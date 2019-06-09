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Новости » Мир 9 июня, 2019, 9:32
Меланию Трамп раскритиковали за солнцезащитные очки во время церемонии «Дня Д»

Мелания Трамп подверглась критике за то, что она носила солнцезащитные очки на церемонии Д-дня (высадки в Нормандии) – многие назвали жену президента США Дональда Трампа «неуважительной» и «бестактной».

Об этом сообщает Yahoo.

«День Д» был крупнейшим морским вторжением в историю, когда Союзные войска Великобритании, Америки, Канады и Франции напали на немецкую армию на побережье Нормандии, Франция.

Это считалось переломным моментом, который завершил Вторую мировую войну. По данным Би-Би-Си, в объединенных силах погибло 4,400 солдат.

Однако во время празднования 75-летия события, сидя возле мировых лидеров и ветеранов Д-Дня, первая леди крепко держала свои большие дизайнерские солнцезащитные очки.

Twitter быстро раскритиковал ее за то, что не сняла их во время важной службы.

Наоборот, другие заметные женщины – такие как жена французского президента Эммануэля Макрона, Бриджит Макрон – оставили свои очки.

Меланію Трамп розкритикувала за сонцезахисні окуляри під час церемонії «День Д»
Меланию Трамп раскритиковали за солнцезащитные очки во время церемонии «День Д»

Однако, далеко не все считали, что выбор Мелании неуважителен, а некоторые утверждают, что реакция была «мелочной».
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Мелания Трампновости миравысадка в Нормандии
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2019-06-09 09:57 :54