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Новости » События 9 июня, 2019, 9:15
Кандидату от «Оппоблока» на Ривненщине сожгли дом

Экс-начальнику Костопольской полиции, а ныне выдвиженцу в народные депутаты от Оппозиционной платформы «За життя» Алексею Лозяну, по его словам, только что подожгли дом.

Об этом сообщает Информатор.

Сейчас последствия пожара до сих пор ликвидируют. Во время пожара никто не пострадал, – сообщает местное издание. Подробности выясняют. Как видно из фото, дом сгорел в пух и прах. Депутат уже имеет подозреваемых и хочет назвать их имена.
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поджогОппоблокновости УкраиныРивненская область
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2019-06-09 09:57 :56