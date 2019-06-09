Кандидаты в Раду: Кого выбрали политсилы для борьбы за парламентское кресло?

Политические силы спешат провести съезды и сформировать списки до 10 июня, потому что это последний день приема документов Центризбиркомом от партий. Мажоритарщики могут регистрироваться до 25 июня. Кое-кто уже успел заявить о политических союзах, а кто-то вообще еще не заявил о своих намерениях пойти на выборы. Так как сейчас развиваются баталии вокруг парламентских выборов? И кого из политиков можно будет увидеть в одном партийном списке?

Об этом говорится и в итоговой программе новостей «Детали» на телеканале ZIK.

Одной из первых список презентовала «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Мероприятие называли объединительным съездом. Хотя на сцену выходили все те, кто объявил о слиянии еще на президентских выборах. Фактически, эти люди – бывшие соратники Виктора Януковича.

В первой пятерке перечня Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская и Сергей Левочкин. Сюрпризом стало появление на 11 проходном месте киевского застройщика Вадима Столара и главы соцпартии – Ильи Кивы.

Правда, объединение должно быть значительно шире. В кулуарах Рады говорили: в единую политсилу должнаы были влиться и остальные бывшие регионалы из «Оппоблока», который возглавляет Александр Вилкул.

Зато «Оппоблок» пошел на объединение с другими партиями. Церемонию предвыборного слияния организовали на пешеходном мосту в Киеве.

На выборы Александр Вилкул и Вадим Новинский пойдут вместе с так называемой партией «Наши» Евгения Мураева и политсилой Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова «Доверяй Делам». Задекларированная цель – сосредоточиться на региональной политике.

«Мы подписали меморандум с партиями, потому что хотим проводить децентрализацию, чтобы деньги шли к людям», – рассказывает мэр Харькова Геннадий Кернес.

К ним присоединилась и партия «Возрождение». Правда, глава ее парламентской фракции Виктор Бондарь сразу же покинул политсилу.

Усиливается конкуренция и на проевропейском фланге

Свою политсилу и неожиданных игроков на этой неделе презентовал премьер. Партию «Украинская стратегия Гройсмана» он представил в стенах Мистецького арсенала.

Самым неожиданным было появление на съезде заместителя председателя фракции «Народного Фронта» в Раде Андрея Тетерука.

««Народный фронт» решил не идти на выборы списками. Поэтому я буду усиливать команду Владимира Гройсмана», – комментирует нардеп Андрей Тетерук.

В именную политическую силу главы Кабмина вошла значительная часть нынешних чиновников: министр образования Лилия Гриневич, министр юстиции Павел Петренко, министр культуры Евгений Нищук.

«Я больше не буду игроком чужой сборной, в которой я терял много времени на то, чтобы преодолевать препятствия», – отмечает лидер партии «Украинская стратегия Гройсмана» Владимир Гройсман.

В партии Гройсмана надеются на блицкриг, ведь времени на формирование своей структуры у них было маловато. Из-за этого даже не выдвигают мажоритарщиков.

Кто вошел в партию Игоря Смешко?

Маленькое помещение, скромный фуршет, много гостей и журналистов. При таких условиях презентовал свою десятку Игорь Смешко.

«Мы политическая партия консервативных демократов. В своих рядах имеем истинных патриотов и профессионалов», – говорит лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко.

Оказалось, что команда известнее самого лидера. В нее вошли трое выходцев из «Самопомощи» – Елена Сотник, Ирина Сысоенко и Иван Мирошниченко, военные и спецслужбисты – Владимир Замана, Владимир Тимошенко, Анатолий Макаренко. Неожиданно на съезде появился глава меджлиса, нардеп от «БПП» Рефат Чубаров. Его предшественник Мустафа Джемилев остался верным Порошенко. Во втором десятке в списке представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Во главе предвыборного штаба – журналист Дмитрий Гордон, который поддерживал Смешко во время президентской гонки.

«Партию, за счет пожертвований, будут финансировать обычные люди. Также возможно какие-то средства передаст аграрный бизнесмен Иван Мирошниченко», – рассказывает Дмитрий Гордон.

С политсилой Смешко идут в Раду и певцы Светлана и Виталий Билоножко. Правда, своих номеров в перечне они не назвали.

До сих пор съезда не провела и даже не анонсировала партия Кличко

В СМИ рассказывали о переговорах с «Батькивщиной», которая тоже пока не объявляет своих планов. На этой неделе мэр столицы предлагал возглавить свою политическую силу Михеилу Саакашвили, однако тот решил идти отдельно.

«Надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся идеями, драйвом, энергией. Нельзя соглашаться на компромисс», – говорит Михаил Саакашвили.

Список «Самопомощи» в этот раз возглавил Андрей Садовый

В отличие от Кличко, он решил покинуть пост городского головы. После политических баталий времен Петра Порошенко их репутация пострадала, говорят в «Самопомощи», и все равно надеются попасть в парламент снова.

«Партия имеет избирателя, который был с нами в течение сложных времен. Мы присутствуем на местах, имеем фантастических людей в регионах», – говорит вице-спикер ВРУ Оксана Сыроед.

Первая десятка «Самопомощи» значительно изменилась. Ее ряды пополнила антикоррупционная активистка Александра Дрик, одесская депутат Ольга Квасницкая, харьковская волонтер Татьяна Бедняк, бизнесмен Николай Кмить. От прошлых выборов остались лидер фракции Олег Березюк и вицеспикер Верховной рады Оксана Сыроед. Народный депутат Егор Соболев в мае покинул партию.

Партия «Голос» провела съезд в историческом центре Киева

Политсила Святослава Вакарчука уже пополнилась известными персонами. Среди них экс-замминстра экономики Юлия Клименко, антикоррупционный активист Ярослав Юрчишин, журналист и ведущий телеканала ZIK Сергей Рахманин, экс-заместитель министра образования Инна Совсун. А 30 место в списке занял актер Сергей Притула.

«Если бы мне все нравилось в украинской политике – я бы этого не делал», – комментирует шоумен Сергей Притула.

Какие политические силы еще не объявили о своих намерениях?

В воскресенье списки представит «Европейская солидарность» Порошенко. Съезд политсила уже проводила и объявила: будет формировать списки по итогам праймериз. В тот же день съезд в Ботаническом саду проведет и президентская партия «Слуга Народа». На следующий день определяться с кандидатами в Раду имеют намерение радикалы Олега Ляшко.

Несмотря на то, что уже к понедельнику все крупнейшие политические силы проведут съезды и представят своих кандидатов – пока предвыборная кампания идет достаточно вяло.

Нынешние и будущие парламентарии сомневаются, стоит ли разворачивать бурную деятельность и тратить средства, если проведение выборов все еще под угрозой.

Уже в понедельник Конституционный суд рассмотрит вопрос относительно того, был ли указ о роспуске Верховной рады законным.

Дмитрий Будкевич, «Детали»

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