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Новости » Политика 9 июня, 2019, 11:03
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль написал заявление о выходе из БПП

Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко «Европейская Солидарность» о выходе из партии. Также он сложил с себя полномочия председателя Закарпатской областной организации БПП.

Об этом сообщают на официальном сайте Москаля.

«В пятницу,  7 июня,  Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность» о выходе из партии», – говорится в сообщении.

В заявлении политик просит «приостановить членство в политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность».

«Также сообщаю, что складываю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», – написал Москаль.

Как ранее сообщалось, после второго тура выборов Геннадий Москаль написал заявление на увольнение с должности председателя Закарпатской ОГА
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ЗакарпатьеГеннадий Москальновости Украиныновости политикиБПП
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