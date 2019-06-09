Facebook может запустить собственную криптовалюту

Долгожданная криптовалюта, разработкой которой занимается Facebook, уже практически готова к запуску.

Как пишет ITC, ее презентация может состояться в конце июня.

Отмечается, что в Facebook есть большие планы на свою криптовалюту, а для ее продвижения будут применяться различные инструменты.

Соцсеть планирует предлагать бонусы для продавцов, которые принимают ее цифровые деньги. Кроме того, сотрудники проекта могут даже получить оплату криптовалютой.

Ранее сообщалось, что Facebook планирует вознаграждать пользователей некоторыми порциями криптомонет, когда они просматривают рекламу или совершают покупки на ее платформе.

Скорее всего, это будет делаться с целью популяризировать криптовалюту и стимулировать пользователей начать более активно работать с ней.

Таким образом, новая криптовалюта Facebook достаточно быстро наберет большое количество пользователей, учитывая, что в соцсети насчитывается более 2 млрд ежемесячно активных пользователей.

Вероятно, блокчейн Facebook будет «гораздо более централизованным» чем у Bitcoin с примерно 100 узлами в своей платежной сети. Компания намерена привлекать сторонние фирмы, чтобы помочь запустить систему.

При этом Facebook будет взимать с них лицензионные сборы (10 млн долларов с каждого партнера) и вливать их в поддержку криптовалюты традиционными деньгами, чтобы она оставалась стабильной. Поэтому курс валюты должен быть относительно стабильным.

Facebook отказался комментировать эту информацию.

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