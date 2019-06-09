ЕС признал коалицию и новое правительство Молдовы

Евросоюз «хорошо воспринял» принятое вчера парламентом Молдовы решенея о формировании правительственной коалиции и еще раз призвал все вовлеченные стороны к спокойствию и сдержанности, а также к поиску выхода из нынешнего политического кризиса демократическими средствами.

Об этом говорится в совместном заявлении Высокого представителя ЕС Федерики Могерини и Еврокомиссара Иоганнеса Гана, текст которой обнародован на сайте Службы внешних действий ЕС, передает Укринформ.

«Европейский Союз хорошо воспринял решение, которое было принято вчера Парламентом Республики Молдова, включая формирование правительственной коалиции», – говорится в заявлении.

В ней также отмечается, что ЕС остается готовым работать с демократически назначенным легитимным правительством на основе взаимных обязательств относительно реформ и ключевых принципов, изложенных в Соглашении об ассоциации. «Уважение к верховенству права и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также является тем, чего больше всего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова», – подчеркнуто в заявлении.

Как указано, в свете развития событий, последовавших за принятым вчера решением парламента Молдовы, ЕС решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности.

«Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения для текущего политического кризиса», – подчеркнуто в заявлении.

Конституционный суд Молдовы назначил заместителя председателя Демократической партии Молдовы Павла Филипа временно исполняющим обязанности президента из-за отказа действующего главы государства Игоря Додона подписать указ о роспуске парламента и о назначении даты досрочных парламентских выборов.

Двумя днями ранее Конституционный суд вынес вердикт о том, что полномочия нынешнего парламента закончились в полночь 7 июня, обязав президента подписать указ о роспуске законодательного органа.

В субботу, 8 июня, в парламенте Молдавии сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока ACUM (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы 101 депутат.

Депутаты от коалиции приняли также Декларацию о признании Молдовы «захваченным государством», уволили с должностей главу Службы информации и безопасности и руководителя Национального центра по борьбе с коррупцией.

В тот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов.

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