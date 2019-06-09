Дочь Майкла Джексона выходит замуж

Дочь Майкла Джексона, 21-летняя Пэрис собирается замуж. Ее избранником стал музыкант Габриэль Гленн.

Об этом сообщает newformat.

Пара встречается с 2018-го.

Дочь Майкла Джексона выходит замуж

Влюбленные недавно обменялись кольцами, сообщило издание «Page Six».

Пэрис и Габриель вместе поют в дуэте Sound Flowers.

«Они не собираются жениться сразу. Однако это долгосрочные планы», – сказал источник изданию.

В апреле пара праздновала годовщину отношений. По этому случаю Пэрис опубликовала в Instagram совместное фото.

«Спасибо, что сделал меня самой счастливой девушкой на свете. С юбилеем тебя, любимый. Не могу дождаться очередного путешествия вокруг солнца», – подписала фото модель.

До этого Пэрис встречалась с музыкантом Майклом Снодди. Тогда он вызвал скандал в СМИ из-за татуировки в виде флага Конфедерации на предплечье. Снодди объяснил, что это был один из вариантов обложки его альбома, а вскоре набил другие татуировки сверху.

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