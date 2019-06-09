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Новости » События 9 июня, 2019, 9:48
Дочь Гриценко попала в ДТП: обошлось без жертв

Дочь лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП в Одессе, находясь в экскурсионном автобусе.

Об этом 8 июня сообщил сам Гриценко, пишет Украинская правда.

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По его словам, инцидент произошел в Одессе.

«Мерседес» врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе на экскурсию по городу ехали киевские школьники и, в частности, моя младшая дочь Анна. Никто не погиб и не ранен», – сообщил политик.

Он отметил, что ребенок сидел в месте столкновения.

«Получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет», – добавил он.

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ОдессаАнатолий Гриценконовости УкраиныДТПАнна Гриценко
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2019-06-09 09:57 :21