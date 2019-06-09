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Новости » Политика 9 июня, 2019, 10:40
Чубаров рассказал, с кем крымские татары идут на выборы

На досрочных парламентских выборах крымские татары будут представлены в списках нескольких политсил.

Об этом сообщил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Чубарова, национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и он сам провели консультации с представителями шести политических партий, часть из них уже внесла в свои списки представителей крымских татар.

«В списках партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко будут представлены крымские татары – Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса  Ахтем Чийгоз. В списках партии «Украинская стратегия», которую возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова. В партии «Голос», которую возглавил Святослав Вакарчук – будет два представителя крымских татар. На третьей позиции в списках партии «Сила и честь» Игоря Смешко – Рефат Чубаров», – сообщил он.
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крымские татарывыборыновости Украиныновости политикиРефат ЧубаровБПП
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