Чехия удваивает квоту на трудоустройство украинцев

Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петрштчек, передает newformat со ссылкой на Radio Praha.

«Речь идет об удвоении количества предоставленных разрешений на работу», – рассказал он.

По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 086 граждан Украины, что составляет 20% от всего количества работающих иностранцев в Чехии.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.