Чехия удваивает квоту на трудоустройство украинцев
Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петрштчек, передает newformat со ссылкой на Radio Praha.
«Речь идет об удвоении количества предоставленных разрешений на работу», – рассказал он.
По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 086 граждан Украины, что составляет 20% от всего количества работающих иностранцев в Чехии.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.