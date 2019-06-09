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Новости » Общество 9 июня, 2019, 17:27
Чехия удваивает квоту на трудоустройство украинцев

Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петрштчек, передает newformat со ссылкой на Radio Praha.

«Речь идет об удвоении количества предоставленных разрешений на работу», – рассказал он.

По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 086 граждан Украины, что составляет 20% от всего количества работающих иностранцев в Чехии.
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ЧехияукраинцыквотыУкраинатрудоустройствоновости
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