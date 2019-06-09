Брэд Питт впервые за много лет появится на большом экране

Студия 20th Century Fox опубликовала трейлер предстоящей драмы под названием «К звездам» (Ad Astra), в которой впервые за много лет снялся Брэд Питт – этот фильм, а также фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» стали долгожданным возвращением актера на экраны.

Об этом сообщает bilshe.

Режиссером картины стал Джеймс Грей.

Брэд играет астронавта, который отправляется в космос, чтобы узнать, что случилось с его отцом. 20 лет назад он принимал участие в миссии в поисках внеземной жизни и исчез при неизвестных обстоятельствах. Теперь его сын отправляется в космос, чтобы разгадать эту тайну, а заодно – спасти человечество от уничтожения.

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