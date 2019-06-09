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Новости » События 9 июня, 2019, 21:23
Борейко: Место загрязнения ядохимикатами следует объявить зоной бедствия

Для того, чтобы понять, как уберечь людей и очистить загрязненный участок водоемов, в которые сегодня произошел слив инсектицида на Винниччине, необходимо тщательное исследование – для его проведения, территорию надо объявить зоной бедствия.

Такое мнение в комментарии УНН высказал эколог Владимир Борейко.

«Сама волна этого яда пойдет (далее – ред.). Она же не просто проходит, как через трубу. Она остается на дне, на берегах, налипает на водоросли... Оно (вещество – ред.) остается и отравляет все. Я думаю, что по крайней мере неделю, может больше надо проводить исследования и говорить. Надо объявлять это зоной бедствия,  экологического бедствия. Спасать, если необходимо, не пускать людей», – сказал собеседник.

С его слов, на сегодня, когда на улице жарко и душно, прежде всего нужно не пускать людей купаться в загрязненные ядохимикатами  водоемы, особенно детей.

Эколог отметил, что без формулы инсектицида не сможет наверняка сказать о том, насколько вредным он может оказаться для жизни человека.

«Если инсектицид уничтожает насекомых, он может уничтожать и людей теоретически. Если люди, скажем, будут пить воду, или ее будут пить животные. Но чтобы говорить что-то конкретное, нужна формула», – отметил он.

Как сообщалось, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в притоки реки Рось.

Из-за слива инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять дальнейшие действия.

Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих веществ из сельхозпредприятий.
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Винницкая областьэкологическая катастрофановости УкраиныВладимир Борейко
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2019-06-09 23:43 :35