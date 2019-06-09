Боевики сорвали разведение сил в Станице Луганской

8 июня боевики на Донбассе обстреляли Станицу Луганскую, чем вновь сорвали разведение сил и средств на этом участке, запланированное на 16 июня.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр ООС.

«8 июня, с 20:55 по 21:35 вооруженные формирования Российской Федерации с направления населенного пункта Николаевка в очередной раз совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская из стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС заявили, что это в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня.

Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток.

«Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 «Станица Луганская», может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима «Тишины» до указанного срока», – говорится в заявлении.

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