Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков

Российскому журналисту «Медузы» Ивану Голунову официально предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных объемах. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Об этом сообщает Медуза.

8 июня суд в Москве должен избрать меру пресечения журналисту.

Напомним, что журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня, якобы обнаружив у него наркотики. После задержания 16 часов не позволяли обратиться к адвокату и применяли силу. Вызвать скорую помощь ему тоже не позволили. Кроме того, полиция долго отказывалась взять у Голунова биологические образцы, анализ которых может подтвердить, что он не прикасался к наркотикам.

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