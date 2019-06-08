Зеленский неформально встретился с медийщиками

Президент Владимир Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции «Залесье».

Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук председатель Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Светлана Остапа.

«Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планы. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов», – отметила она.

В частности, на вопрос, когда Зеленский даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к главе государства всех журналистов, Президент «не очень уверенно сказал, что на 100 дней».

Не исчезло у Зеленского и желание изменить помещение АП на другое.

«Ну, и, конечно, не обошлось и без разговоров об Общественном, которое называл и президент, и «добрые» коллеги из коммерческих медиа, то государственным, то одним каналом, которому выделили миллиарды, а рейтинг меньше единицы. Предшественников не очень полоскали», – пишет Светлана Остапа.

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