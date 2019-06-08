Зеленский будет иметь конституционное большинство в следующем парламенте, – Саакашвили

На этих выборах у Слуги народа будет конституционное большинство. И это очень классно, потому что в Парламент не попадут многие из «вечных» депутатов.

Об этом в эфире программы FACE2FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.

Господин Саакашвили считает, что в Украине происходит электоральная революция. Он заметил, что все старые политики еще несколько месяцев назад были уверены в своем политическом будущем в Верховной Раде, но появился Владимир Зеленский и перевернул все с ног на голову.

«Сейчас произошло землетрясение. Все старые политики ходят как зомби. Люди уже начали на них смотреть косо. Я четко вижу, что на этих выборах у Слуги народа будет конституционное большинство. Я 100% в этом уверен. И это очень здорово», – отметил политик.

В то же время ведущая поинтересовалась, не будет ли это угрозой демократии. По словам гостя программы, угрозой демократии является феодальный строй, который создали, например, некоторые местные бандиты в Одессе, которые всю жизнь являются депутатами. По его мнению, если Зеленский сбросит их и даже если он больше ничего не сделает для страны это уже будет его огромный исторический вклад.

«При всех режимах все должны были договариваться с Киваловым, потому что он всегда будет депутатом и всем нужен. Порошенко у него защищался, а Ющенко, которому он фальсифицировал выборы, потом дал ему медаль. В Одесской области много таких вечных депутатов. И вдруг по опросам в Одесской области говорят, что неизвестный человек без лица и побеждает. Зеленский просто выбросит мусор, который уже давно прогнил», – убежден Саакашвили.

Напомним, 21 мая Президент Владимир Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указом он назначил внеочередные выборы в ВРУ на 21 июля 2019 года.

24 мая в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

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