Завтра украинцев ждут грозы

9 июня на большей части территории страны ожидаются грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

9 июня воздух прогреется до 14-19°; днем 25-30°, на востоке до 33°, в Карпатском регионе 22-26°, в Карпатах 15-20°. Ветер преимущественно восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/сек.

В Киеве 9 июня ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

В Киевской области переменная облачность. Ночью местами, днем повсеместно кратковременный дождь. Кое-где грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/сек. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°.

10-11 июня синоптики прогнозируют в Украине местами кратковременные дожди, грозы, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 26-31°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 31-34°.

В столице – переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

12-13 июня в Украине осадков не обещают, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-21°; днем 27-33°.

В Киеве тоже будет преимущественно сухо. Температура ночью 15-20°; днем 28-33°.

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