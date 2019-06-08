За полтора месяца с Эвереста вывезли 11 тонн мусора

В рамках программы по очистке Эвереста непальские альпинисты спустили около 11 тонн мусора.

Об этом сообщает ВВС.

Очищение длилось 1,5 месяца.

Поисковики сообщили, что склоны горы покрыты использованными кислородными баллонами, порванными палатками, банками и даже человеческими экскрементами.

Также на Эвересте нашли тела четырех альпинистов, которых не удалось опознать.

Ранее сообщалось, что волонтеры собрали три тонны мусора только за первые две недели акции по уборке горы Эверест.

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