Из шести политсил, которые лидируют в рейтингах, три – «виртуальные», – Олесь Доний

Среди шести политических сил, которые, согласно соцопросам, лидируют по уровню поддержки, три являются «виртуальными».

Об этом в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK заявил политолог Олесь Доний.

Эксперт, отвечая на вопрос, почему партия «Слуга народа», список которой неизвестен, согласно соцопросам, имеет такой высокий рейтинг, обратил внимание на то, что из шести политических сил, которые занимают ведущие места в результатах социологических опросов, три еще два месяца назад никто не знал, они являются «виртуальными».

«И это не только одна «Слуга народа». Партия «Голос» недавно взяла регистрационное свидетельство другой партии, ее не существовало еще месяц назад. «Сила и честь» так же, кроме лидера этой партии Игоря Смешко, мы не знаем ни одного другого кандидата, разве еще главу штаба Дмитрия Гордона. На самом деле, три партии являются «виртуальными», которые не связаны со старыми политиками в полной мере, и за них готовы отдать 60% голосов граждане Украины», – заявил политолог.

Олесь Доний убежден, что этот факт свидетельствует о неуважении украинского общества ко всему украинскому политикуму, независимо от того, это «левые» или «правые», «регионалы» или «майдановцы». По его словам, обществу все надоели, именно поэтому происходит такой «отпор».

Политолог предостерег, что сейчас трудно делать прогнозы, ведь списки «виртуальных» партий могут быть наполнены «молодыми людьми» или же «не замечательными людьми – молодыми или старшими».

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в начале июня, лидером электоральных симпатий остается партия «Слуга народа». Ее готовы поддержать 48,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Проходной барьер преодолевают «Оппозиционная платформа – За жизнь» (10,7%), «Европейская Солидарность» (7,8%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,6%). Партию «Сила и честь» готовы поддержать 4,3%, «Гражданскую позицию» – 3%, «Радикальную партию» – 2,4%.

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