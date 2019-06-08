Из «ЛНР» курсируют масштабные партии контрафактного алкоголя в страны ЕС, – СМИ

На территории так называемой «ЛНР» масштабно производится низкокачественный фальсифицированный алкоголь, который поставляют в страны Евросоюза через Россию и Беларусь.
Об этом сообщает Белорусский партизан.
По данным журналистов издания, объемы производства контрафактного алкоголя достаточные для обеспечения внутреннего рынка и поставки за пределы самопровозглашенной «ЛНР» – в страны Евросоюза, причем контрабандой занимается Федеральная служба безопасности РФ.
С местного предприятия «Луганова» в Луганске алкогольный фальсификат отправляется грузовиками в российский Смоленск через неконтролируемый Украиной участок границы. Там товар оформляют как продукт российского производства и придают ему соответствующий сертификат.
После этого контрабандный алкоголь продают китайской посреднической фирме «CRYSTAL-C Investment Limited», через территорию Беларуси отправляют фальсификат до города Тракай в Литве, где груз попадает на склады оффшорной компании «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».
Из Литвы алкоголь отправляется в Великобританию, избежав оплаты таможенных налогов и сборов, где он реализуется розничными партиями через британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла, говорится в расследовании.
Напомним, что в июле 2017 года белорусский телеканал «Белсат» обнародовал расследование, как белорусские компании напрямую торгуют с так называемыми «ДНР» и «ЛНР» через связанные с боевиками или Беларусью фирмы в России.