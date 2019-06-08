Испанец Рафаэль Надаль в третий раз подряд вышел в финал теннисного турнира Roland Garros-2019

Второй номер мировой классификации испанец Рафаэль Надаль заполнил первую вакансию в финале второго в сезоне турнира серии Grand Slam – Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros-2019 в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

В полуфинале мужского одиночного разряда 11-кратный победитель Roland Garros и действующий обладатель титула Надаль втроем за два с половиной часа обыграл швейцарца Роджера Федерера (3) – 6:3, 6:4, 6:2, сообщает ukrinform.ua.

Добавим, что в финале турнира Roland Garros-2019 Рафаэль Надаль встретится с победителем матча между первой «ракеткой» мира сербом Новаком Джоковичем и прошлогодним финалистом австрийцем Домиником Тимом.

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