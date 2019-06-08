Война на Донбассе: двое украинских воинов погибли, много раненых

7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

поблизости населенного пункта НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ – из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;

пять раз в районе города ПАВЛОПОЛЬ – из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта ВОДЯНОЕ – из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Дважды вблизи МАРЬИНКИ – из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

Два раза НОВОГРИГОРЬЕВКА – гранатометы и пулеметы;

Вблизи населенного пункта ГНУТОВО – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

НИКОЛАЕВКА – противотанковые гранатометы;

АВДЕЕВКА – автоматические гранатометы и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

вблизи населенного пункта НОВОЛУГАНСКОЕ – из 122-мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

СТАНИЦА-ЛУГАНСКАЯ – стрелковое вооружение;

Один раз КРЫМСКОЕ – 82 мм минометы, гранатометы различных систем; крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

Дважды МАЙСКОЕ – из вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов;

ЗАЙЦЕВО – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 7 июня двое оккупантов были уничтожены и еще 1 ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг произвел один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта ШИРОКИНО – из крупнокалиберных пулеметов.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, в ООС рассказали детали боя 7 июня.

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