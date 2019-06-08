В унитарной централизованной Украине хотят жить только четверть закарпатцев, – опрос

Процент жителей Закарпатской области, которые выступают за унитарную централизованную Украину, за пять лет уменьшился более чем в 3,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного по заказу «Зеркала недели» с 22 по 30 апреля среди жителей Галичины, Буковины и Закарпатья, передает Украинская правда.

«В декабре 2014-го именно закарпатцы казались самыми большими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения, среди галичан таких было не намного больше половины, среди буковинцев – чуть больше 2/3). Через пять лет именно среди жителей этой области оказалось наименее устойчивых унитарников – всего 26%. Их количество за эти годы уменьшилось более чем в три с половиной раза», – говорится в материале.

Отмечается, что именно закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8%, что составляет более чем двукратный прирост менее чем за пять лет).

За присоединение к Венгрии выступают 4% закарпатцев, что в 13 раз больше, чем в декабре 2014 года.

При этом 65% закарпатцев выступают за узаконивание права иметь второй паспорт, что на 8% больше, чем 5 лет назад. Также это в полтора раза больше, чем на Буковине, в 2,6 раза больше, чем в Галичине.

На Буковине количество сторонников унитарной Украины в рамках действующей Конституции также сократилось – с 69,7% в 2014 году до 32% в 2019-ом.

За децентрализацию с расширением полномочий местного самоуправления и получения большей бюджетной самостоятельности в рамках унитарной Украины высказались 49,5%. В 2014 году таких людей было 20,8%.

Среди предлагаемых ответов на вопрос «Какой вы видите судьбу Черновицкой области?» лишь 2,5% опрошенных жителей Буковины остановили свой выбор на том, что край должен присоединиться к Румынии. Впрочем, в декабре 2014-го таких было только 0,5%.

Кроме того, если в декабре 2014-го никто из опрошенных не поддерживал идею федерализации, то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации.

Если в декабре 2014-го только 8% опрошенных жителей области ответили «безусловно, да» на вопрос «считаете ли вы, что Украина должна предоставить своим гражданам право получить двойное гражданство?», а 12,5% респондентов – «скорее да», то в апреле 2019-го количество категоричных сторонников двух паспортов увеличилось в три раза – до 23,5%, а «склонных» – до 20%. В 2019-ом стало меньше тех, кто в 2014-ом выступал «скорее против» двойного гражданства, – с 26,6 до 17,5%. И очень несущественно увеличилось количество тех, кто нынешней весной решительно выступает против института бипатризма – с 25,6 до 28%.

Жители Галичины отдавали предпочтение двум вариантам – в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции (47,3%) и в составе унитарной, но децентрализованной страны, что предусматривает расширение местного самоуправления и большую бюджетную самостоятельность регионов (39,8%).

Впрочем, количество сторонников как первого варианта, так и второго немного сократилось: в 2014-м их было 53,4 и 40,4% соответственно.

За пять лет также уменьшилось и сторонников присоединения Галичины к Польше: в 2014-ом их было 2,8%, а в 2019-м – только 1,5%.

Увеличилось в регионе «федералистов». Если пять лет назад за Галичину как субъект федерации в составе федеративной Украины выступало 0% опрашиваемых, то в 2019-м таких оказалось уже 2,8%.

«Зато стало больше сторонников независимости региона. В 2014-ом их было только 0,2%. В 2019-ом уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства», – говорится в материале.

Соответственно изменились и оценки галичанами перспектив гипотетического Галицкого государства.

Если в 2014-ом 84,2% респондентов ответили, что «Галицкое государство не может состояться, так как Украина едина», то в 2019-ом такого мнения придерживаются только 68,5%.

В то же время значительно увеличилось количество тех, кто считает, что создание на основе региона нового государства ускорит процесс распада Украины: количество тех, кто так думает, выросло в четыре раза – с 5,5 до 22,3%.

Если в декабре 2014-го за «узаконенный» второй паспорт выступали (категорически и с оговорками) 21,5% опрошенных галичан, то в апреле 2019-го – 24,8%.

Всеукраинское исследование взглядов населения жителей трех регионов – Галичины (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области), Буковины и Закарпатья – проводилось КМИС с 22 по 30 апреля текущего года. Опрошено 800 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность – 5% для Галичины, 7,2% для Закарпатья и Буковины.

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