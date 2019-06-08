В СНБО рассказали, когда могут снять гриф «секретно» с госзаказа на оборонку

Гриф «секретно» с гособоронзаказа (ГОЗ) Украины может быть снят в 2020 году.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО, председатель Межведомственной комиссии по вопросам ВТС и экспортного контроля при Совбезе Сергей Кривонос, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Кривоноса, снятие грифа «секретно» с нынешнего гособоронзаказа, на 2017-2019 годы, «не имеет смысла».

«А на следующий – реально. Думаю, что со следующего года секретность (с ДОЗ) будет снята», – сказал он.

Кривонос добавил, что этот вопрос «неоднократно обсуждался в органах власти» и уточнил, что эти планы уже обсуждались на уровне Кабинета Министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

Украина перешла на трехлетнюю систему формирования и выполнения ГОЗ с 2017 года.

В мае 2018 г. госконцерн «Укроборонпром» инициировал создание рабочей группы по разработке новой редакции закона Украины «О государственном оборонном заказе» с учетом требований нового времени, а также обеспечение баланса интересов военного госзаказчика и оборонных производителей государственной и частной формы собственности. К участию в работе группы были приглашены представители СНБО, Минобороны, Нацгвардии, СБУ, ряда силовых структур и правоохранительных органов, а также общественных организаций, в частности международных.

По оценкам участников оборонного рынка Украины, действующая система принятия решений о внесении в ДОУ той или иной номенклатуры ВВТ, включая закупки по импорту, обременена бизнес–интересами и коррупционными рисками.

По данным ИФ, в оборонном секторе готовится совершенствование действующей системы ДОЗ, включительно с системой импорта вооружений и военной техники (ВВТ), что имеет целью исключить риски закупок по ГОЗ устаревшей номенклатуры ВВТ, что не отвечает требованиям современного ведения боя.

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