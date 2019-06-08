В партии «Голос» назвали первую двадцатку на выборах в парламент

Лидер «Голоса» Святослав Вакарчук обнародовал первую десятку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает Украинская правда.

Возглавил список сам Вакарчук, второй номер – Юлия Клименко, третий – Кира Рудик.

№4 в списке – Ярослав Железняк, 5 – Александра Устинова, 6 – Олег Макаров, 7 – Ярослав Юрчишин, 8 – Сергей Рахманин, 9 – Соломия Бобровская, 10 – Ольга Стефанишина.

Номер 11 в списке – юрист Александр Курдитик, №12 – экономист Владимир Цибаль, №13 – юрист Андрей Осидчук, №14 – «киборг» Роман Костенко, №15 – Роман Лозинский, до недавнего времени возглавлял «Галицкую партию», №16 – Инна Совсун, №17 – Леся Василенок, №18 – Рустем Умеров, №19 – Алина Свидерская, №20 – Андрей Шарашкин.

«Нашей программы хватает не на одну каденцию. Мы приходим в политику всерьез и надолго. Мы будем создавать большое мощное движение», – заявил Вакарчук во время съезда.

Напомним, известный журналист, первый заместитель главного редактора издания «Зеркало недели» и автор программы «Игра в классику» на телеканале ZIK Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука «Голос».

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