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Новости » События 8 июня, 2019, 21:58
В нескольких гипермаркетах Киева ищут взрывчатку

В Киеве ищут взрывчатку в ряде гипермаркетов. На этот раз неизвестные сообщили о заминировании сети «Ашанов».

Об этом сообщает УНН.

По словам очевидцев, закрыто сразу несколько магазинов.

Как сообщает охрана и сотрудники магазинов – поступило сообщение о заминировании. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, на одном из курортов Херсонщины «заминировали» несколько объектов.
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Киевзаминированиеновости Украины
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2019-06-08 22:16 :07