В нескольких гипермаркетах Киева ищут взрывчатку

В Киеве ищут взрывчатку в ряде гипермаркетов. На этот раз неизвестные сообщили о заминировании сети «Ашанов».

Об этом сообщает УНН.

По словам очевидцев, закрыто сразу несколько магазинов.

Как сообщает охрана и сотрудники магазинов – поступило сообщение о заминировании. Правоохранители проводят проверку.

Напомним, на одном из курортов Херсонщины «заминировали» несколько объектов.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.