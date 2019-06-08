В нескольких гипермаркетах Киева ищут взрывчатку
В Киеве ищут взрывчатку в ряде гипермаркетов. На этот раз неизвестные сообщили о заминировании сети «Ашанов».
Об этом сообщает УНН.
По словам очевидцев, закрыто сразу несколько магазинов.
Как сообщает охрана и сотрудники магазинов – поступило сообщение о заминировании. Правоохранители проводят проверку.
Напомним, на одном из курортов Херсонщины «заминировали» несколько объектов.
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