В Минюсте говорят, что Зеленский помиловал шпиона РФ для обмена, в АП отрицают, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого, который находится в так называемом «списке на обмен».

Об этом сообщил источник в Министерстве юстиции Украины проекту Радио Свобода.

Решение о помиловании Высоцкого принято в рамках готовящегося обмена, сообщил этот источник.

Тем временем пресс-секретарь президента Юлия Мендель не подтвердила такой информации.

«Я не знаю, что это за указ. Мы ничего этого не знаем. И «Обозреватель», насколько я знаю, это снял. Пока это вся информация, которой мы владеем. Я не знаю, что это за указ. Мы никто не знаем, что это за указ, на что это ссылка, и откуда эта информация пошла», – написала Мендель.

На это время в ее фейсбуке такого сообщения нет.

Упоминаний о таком указе также нет на это время и на сайте Президента.

Вчера, 7 июня, информацию о Высоцком со ссылкой на «источники» опубликовало издание «Обозреватель», но позже эту новость сняли с сайта.

Вячеслав Высоцкий есть в списке тех, кого Украина предлагает обменять на украинцев, находящихся в тюрьмах в России и в оккупированном ею Крыму. Летом 2018 года сотрудники офиса омбудсмена Людмилы Денисовой уточняли так называемый «список на обмен» и предлагали заключенным написать письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять их. Высоцкий, родом из России и русский по национальности, но гражданин Украины (ранее его ошибочно называли гражданином России) такое письмо написал.

По данным украинских средств информации, 72-летний Высоцкий был приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену, которая, вероятнее всего, заключалась в шпионаже, но из-за имеющейся в приговоре государственной тайны он засекречен.

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