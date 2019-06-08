В киберполиции объяснили, как защитить сбережения на банковских счетах

Киберполиция рассказала о популярных схемах незаконного снятия средств с банковских счетов граждан и предоставила рекомендации по защите сбережений.

Как отмечается на сайте киберполиции, в начале сезона отпусков к ней все чаще стали обращаться граждане с сообщениями о незаконном снятии средств с их банковских счетов.

Самая распространенная из мошеннических схем выглядит так: абоненту звонят несколько раз (представляясь такси, организациями и т. п.) и всячески «уговаривают» абонента, чтобы тот перезвонил. Дальше – заказывают у оператора услугу восстановления SIM-карты, используя для идентификации абонента номера телефона, с которых ранее звонили. Иногда злоумышленники даже перечисляют незначительные суммы средств на мобильный счет жертвы (от нескольких гривень), чтобы точно знать дату последнего пополнения счета.

После получения контроля над картой злоумышленники используют ее для замены пароля интернет-банкинга и, как результат, могут распоряжаться средствами потерпевшего.

Меньше всего таких преступлений совершается в отношении контрактных абонентов мобильной связи, ведь для перевыпуска их карточки, владельцу необходимо посетить банк и подтвердить свою личность, предоставив сотруднику банка личный паспорт.

Другая, не менее распространенная, мошенническая схема проводится при помощи специальных скимминговых устройств, которые устанавливаются преступниками в банкоматы. Для этого даже не нужно открывать его. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы установить мини-камеру и поместить в картоприемник специальное устройство для считывания информации с клиентской карточки. Внешне такие устройства вообще не заметны. Их могут обнаружить только специалисты банка.

Анализируя различные тематические форумы в DarkNet, можно сказать, что для подготовки совершения таких преступлений преступники используют значительные средства. Ведь полный комплект спецсредств может превышать шесть тысяч евро. При этом он может «окупиться» владельцу на протяжении нескольких часов работы скиммера.

Обычно такие правонарушения совершаются преступными группами: один из участников устанавливает скимминговое устройство на банкомат, другой – изготавливает поддельную банковскую карточку (так называемый «белый пластик»), последний – переводит похищенные средства в наличные. При этом, чтобы скрыть следы своей деятельности, они могут находиться даже в разных странах.

С момента компрометации до момента фактического снятия средств может проходить не одна неделя. Поэтому специалисты рекомендуют периодически менять PIN-код банковской карты. Также такие действия рекомендуется проводить после возвращения из заграничной поездки.

Чтобы минимизировать риски хищения денежных средств с банковского счета, киберполиция советует:

Использовать отдельный номер телефона для связи его с картой (финансовый номер) и не передавать его посторонним лицам Использовать исключительно официальные приложения мобильного банкинга. Иначе Вы можете загрузить себе фишинговое приложение У большинства украинских операторов мобильной связи возможно подключить услугу дополнительного пароля для осуществления операций с SIM-картой. Эта услуга значительно снижает риски перевыпуска вашей карты Не передавайте карту посторонним лицам во время расчетов в заведениях общепита, магазинах и тому подобное. Не используйте непроверенные ресурсы для оплаты товаров или услуг онлайн. Они могут быть фишинговыми Для онлайн-расчетов рекомендовано использовать сайты с защищенным протоколом https://)

«Если же вы все-таки стали жертвой подобных преступлений, советуем не тянуть и сразу известить о незаконном списании средств сотрудников банка и полицю», – отмечают правоохранители.

Напомним, что средний уровень финансовой грамотности у украинцев самый низкий из всех 30 стран Организации экономического сотрудничества и развития.

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