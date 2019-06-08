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Новости » События 8 июня, 2019, 23:38
В Крыму затопило Воронцовский дворец

В оккупированном Крыму в результате ливня и ураганного ветра затопило Воронцовский дворец.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook местной активистки Ольги Худобандаевой.

«Утром 07.06.2019 г, в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протечкам и намоканию стен первого и второго этажей Главного корпуса. Воронцовский дворец затопило. В голубой гостиной обвалилась штукатурка, картины повреждены, воды было по щиколотку», – говорится в сообщении.

По словам местной активистки, для посетителей музей откроется 10 июня.
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2019-06-09 01:51 :30