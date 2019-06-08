В Канаде построят космодром для украинских ракет «Циклон-4М»

Компания Maritime Launch Services (MLS) получила разрешение от Министерства охраны окружающей среды Новой Шотландии на дальнейшие шаги по строительству космодрома для украинских ракет Циклон-4М.
Как сообщает Space.com.ua теперь компания должна получить разрешение на аренду земли, информирует Зеркало недели.
Президент и исполнительный директор MLS Стив Матье заявил, что недавно посетил Украину, чтобы увидеть, на каком этапе производства находятся компоненты для ракеты Циклон-4M. В поездке Матье сопровождал и потенциальный ключевой инвестор.
В частности, он сообщил, что был впечатлен прогрессом ЮМЗ, отметил новое производственное оборудование, включая 3D-принтеры, которые сейчас используются для построения некоторых компонентов.
Кроме того, MLS провела переговоры с несколькими производителями крупных спутниковых группировок по использованию космического порта для запуска спутников. В то же время, детали этих переговоров Матье не комментирует.
Как сообщалось, в Украине может появиться первый в истории плавучий космодром. С такой инициативой выступило государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» (Днепр). «Южмаш» предлагает создать плавучую платформу для запуска ракет.