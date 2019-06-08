В Херсоне полисмен сбил двух пешеходов

В Херсоне в пятницу вечером сотрудник полиции на личном автомобиле сбил двух пешеходов.

Как сообщает полиция области, об этом сам полицейский сообщил в «Единый центр 102» полиции Херсонщины.

«Полицейский сообщил, что на территории Днепровского района, находясь вне службы на личном автомобиле, совершил наезд на двух пешеходов, которые в темное время суток переходили проезжую часть на участке дороги по ул. Ильи Кулика», – говорится в сообщении.

Как известно, пострадавшие уже госпитализированы – угрозы их жизни нет.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, сотрудники инспекции по личному составу областного главка полиции, управления внутренней безопасности и государственного бюро расследований.

Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами».

По указанию начальника полиции Херсонщины Артура Мерикова, назначено проведение служебного расследования, на время которого полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В полиции области сообщили, что алкотестер «Драгер» в организме полицейского признаков алкогольного опьянения не обнаружил. Также у работника полиции взяли анализы на содержание алкоголя в крови в медицинском учреждении.

«Руководство полиции области готово содействовать работникам ГБР в расследовании этого происшествия», – заверили в областном главке.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения обоим полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика. Их задержали на 60 суток без права внесения залога.

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