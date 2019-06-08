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Новости » Общество 8 июня, 2019, 12:45
В ГСЧС предупреждают о грозах, граде и шквалах в большинстве областей Украины

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах и шквалах в Украине в субботу – 8 июня.

«По данным Укргидрометцентра, 8 июня на большей части территории страны грозы, днем в западных, центральных, Одесской, Сумской и Харьковской областях местами град и шквалы 15-20 м/с», – говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Спасатели также информируют, что в течение 8 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.

«При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое мимолетное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока», – отметили в госслужбе.

 
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2019-06-08 13:06 :13