В Германии разошлись мнения политиков относительно санкций против России

Немецкие политики выразили противоположно разные мнения по поводу санкций против России.

Таблоид Bild приводит комментарий председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Укринформ.

«Экономические санкции – это реакция на противоправное поведение российского правительства в Крыму и на востоке Украины. Пока поведение России остается неизменным, для перемен в экономическом сотрудничестве нет места», – заявила лидер ХДС.

Реакция Крамп-Карренбауэр, а также ряда других представителей ХДС, вызвана сделанным накануне заявлением их однопартийца, председателя правительства земли Саксония Михаэля Кречмера, который на экономическом форуме в Санкт-Петербурге во время встречи с президентом России Путиным настаивал на необходимости отмены санкций. По его словам, такие меры являются серьезной проблемой для саксонской и в целом восточногерманской экономики.

Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Социал-демократическая партия Германии) также выступила за «новый старт в германо-российских отношениях».

В Санкт-Петербурге состоялась встреча министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (также является членом ХДС) с российским коллегой Максимом Орешкиным, по итогам которой был подписан меморандум о намерениях с целью эффективного партнерства, суть которого немецкие СМИ описывают так: немецкие технологии должны помочь в будущем российской экономике оставаться на плаву.

Все трое представителей немецкой власти также высказались в поддержку проекта газопровода Nord Stream-2.

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