В Беларуси прошел второй выпуск участников курсов украинского языка

В посольстве Украины в Минске 7 июня состоялось торжественное вручение сертификатов по знанию украинского языка.

Как передает Радио Свобода, около сотни человек в Минске, Бресте и Гомеле в прошлом учебном году посещали бесплатные курсы украинского языка. Больше половины из них успешно сдали итоговые экзамены и получили сертификаты.

Большинство учеников – взрослые люди, но были и отдельные курсы для детей. Их организовали украинская диаспора, посольство Украины в Беларуси и Общество белорусского языка имени Франциска Скорины, которое предоставило помещение.

На второй год занятий у посетителей курсов возникли определенные организационные проблемы, но их удалось решить – один из преподавателей Егор Дьобик переехал в Луцк преподавать белорусский язык студентам местного университета, но время от времени он приезжал в Минск, а также продолжал обучать белорусских учащихся через видеосвязь. Вторая преподавательница Оксана Циплицкая в прошлом году через две недели после начала курсов родила дочь, но пропустила всего несколько занятий, быстро вернулась к лекциям, оставляя ребенка на мужа.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о росте интереса к украинскому языку в Беларуси.

«Чем больше людей понимает здесь украинский язык, тем лучше налаживаются отношения между двумя нашими государствами. Из этого и складывается народная дипломатия», – сказал Кизим.

Одна из учениц второго года обучения Светлана Коваленко рассказала, что ездила наблюдателем на недавние президентские выборы в Украине. По ее словам, украинцы очень ценят тех иностранцев, которые изучают их язык.

Организаторы курсов украинского языка в Беларуси следующего учебного года надеются расширить их географию: уже поступили заявки из Гродно, Кобрина и Молодечно.

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